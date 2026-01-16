Jürgen Klopp vil be Real Madrid om å kvitte seg med Vinícius dersom han blir ny manager

HQ

Real Madrid skilte seg denne uken av med trener Xabi Alonso, og hans erstatter Álvaro Arbeloa har ikke fått en god start, og tapte sin første kamp på en katastrofal måte, da laget ble slått ut av Albacete, en klubb fra nest øverste nivå i den spanske klubben.

Arbeloa (42), som har hele sin trenerkarriere bak seg på ungdoms- og reservelagene i Real Madrid, vil kanskje ikke bli værende så lenge, for ryktene sier at Jürgen Klopp vurderer å bli trener for Real Madrid dersom klubben ber ham om det. Den tidligere Borussia Dortmund- og Liverpool-manageren bestemte seg for å legge trenerjobben på hylla i 2024 og jobber nå for Red Bull som Global Head of Soccer, og avviser at han har blitt kontaktet av den spanske klubben.

Sky Tysklands reporter, Florian Plettenberg, insisterer imidlertid på at Real Madrid "alltid har fascinert" Klopp, og selv om han føler "en sterk identifikasjon med Red Bull-prosjektet", ville han vurdert å forlate det for to ting: det tyske landslaget eller Real Madrid.

Endringene Jürgen Klopp vil gjøre hvis han blir valgt til å trene Real Madrid

Hvis Klopp kommer (noe som vil skje til sommeren, etter at sesongen er over med Arbeloa), vil han be om visse ting, ifølge TeamTalk, og det mest drastiske vil være å kvitte seg med Vinícius Jr. Selg ham neste sommer før kontrakten hans går ut i 2027, og hent Athletic Bilbaos Nico Williams, som nesten signerte for Barcelona i fjor sommer, men endte opp med å signere en kontrakt med Bilbao til 2035 med en stor frikjøpsklausul, for den store summen.

En annen ting er å ansette en ny midtbanespiller, Newcastles Bruno Guimaraes, som skal fungere som en "organiserende midtbanespiller". Andre ting kan være å tiltrekke seg flere spillere fra Liverpool, som Klopp kjenner godt.

