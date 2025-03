Juridiske hindringer hindrer Spider-Man fra å dukke opp i Daredevil: Born Again

HQ

Den kommende Disney+-serien Daredevil: Born Again vil ikke inneholde Spider-Man på grunn av komplekse juridiske ordninger mellom Marvel Studios og Sony Pictures. Brad Winderbaum, en av Marvels ledere, understreket at selv om Marvel kan inkludere Spider-Man i filmer gjennom avtalen med Sony, er det Sony som har TV-rettighetene til live-action-skildringer. Dette begrenser Spider-Mans opptredener i Marvels Disney+-serier.

Til tross for denne begrensningen anerkjenner "Daredevil: Born Again" Spider-Mans eksistens i sin fortelling. I den andre episoden refererer Wilson Fisk (Kingpin) til "et barn kledd som en edderkopp", noe som er en subtil hentydning til spindelmannens tilstedeværelse i det delte universet.

Selv om fansen ser frem til et samarbeid mellom Charlie Cox' Daredevil og Tom Hollands Spider-Man, vil et slikt samarbeid for øyeblikket være begrenset til filmverdenen, gitt de eksisterende rettighetsavtalene.