Juryen begynner utvelgelsen i Sean Combs' rettssak om sextrafficking

Siste nytt om USA . Vi vet nå at juryutvelgelsen har startet i den føderale sextrafficking-rettssaken mot Sean "Diddy" Combs, ettersom påtalemyndigheten hevder at han brukte forretningsimperiet sitt til å tvinge kvinner til dopdrevne seksuelle møter.

Forsvaret hevder at aktivitetene var samtykkende, og dermed er det duket for en rettslig kamp som forventes å vare i to måneder. En anonym jury vil bli satt sammen for å sikre beskyttelse mot trakassering. Foreløpig gjenstår det å se hvordan juryen vil vurdere bevisene.