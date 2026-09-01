Juryen finner den tidligere gjenglederen Duane Davis skyldig i drapet på Tupac Shakur for 30 år siden

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Tupac Shakur, en av de mest kjente stemmene i rapverdenen, ble skutt i Las Vegas 13. september 1996. Og nå, nøyaktig 30 år etter det uoppklarte drapet, har en jury avsagt en skyldig dom.

Juryen i Clark County, Nevada, har funnet Duane «Keffe D» Davis, en 63 år gammel tidligere gjengleder, skyldig i drap av første grad med dødelig våpen som hjernen bak drive-by-skytingen som kostet artisten livet. Ifølge en rapport fra Reuters hadde politiet lenge mistenkt Davis, men hadde ikke tilstrekkelige bevis til å sikte ham før han gikk ut offentlig med sin historie gjennom medieopptredener og en selvbiografi, som sammen med opptak av hans hemmelige møter med etterforskerne utgjør hoveddelen av påtalemyndighetens sak.

Davis var leder for South Side Compton Crips, en gatebande i Los Angeles-området som var i rivalisering med Mob Piru-banden, som var knyttet til Shakur og hans plateselskap, Death Row Records. Drapet på Tupac Shakur markerte et vendepunkt i rapmusikkens historie og bidro i betydelig grad til å skape det «voldelige» bildet av hiphop-kulturen og «gangsta»-rappen, noe som satte artister fra østkysten opp mot artister fra vestkysten av USA.