Jusant lanseres på årets mest uhyggelige dag

Generelt sett er Halloween, årets mest uhyggelige dag, en begivenhet som følges opp med massevis av skrekkfilmer og spill som debuterer. På grunn av at alle spill under solen ser ut til å være ute etter å få en bit av oktoberfrukten i 2023, er skrekktilbudet for øyeblikket ganske sparsomt, men nå har vi heldigvis et nytt spill som kan redde dagen.

Det stemmer, det slett ikke uhyggelige eller foruroligende Jusant debuterer akkurat i tide til Halloween, noe som betyr at du 31. oktober kan hoppe inn i klatretittelen Don't Nod og starte eventyret ditt med å bestige det enorme tårnet.

Vi forhåndsomtalte nylig Jusant, og du kan lese hva vi synes om spillet her, og snart kan du også se intervjuet vårt med utviklerne fra Gamescom i år. Ellers har det også kommet en ny gameplay-trailer, som du finner nedenfor.