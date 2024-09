Jusant og Banishers: Ghosts of New Eden underpresterte kommersielt

HQ

Både Banishers: Ghosts of New Eden og især Jusant ble møtt med gjennomgående gode anmeldelser. Men... kvalitet er ikke alltid ensbetydende med godt salg, og Don't Nod vitnet om det mandag kveld da de slapp sin økonomiske rapport for første halvdel av 2024.

I rapporten kommer det frem at begge spillene har underprestert, noe som betyr at selskapet nå skriver ned verdien på dem og også senker forventningene til fremtiden. Don't Nod-sjef Oskar Guilbert forklarer:

"Vi er åpenbart skuffet over våre nylige prestasjoner i et ekstremt konkurransedyktig og selektivt marked. Til tross for en utmerket mottakelse hos kritikerne, oppnådde Jusant og Banishers: Ghosts of New Eden dessverre ikke de kommersielle resultatene vi hadde håpet på, noe som resulterte i en forverring av halvårsresultatet for 2024 og fikk oss til å vurdere alle mulige alternativer med hensyn til veikartet vårt."

For å kompensere for dette vil Don't Nod nå fokusere på de prosjektene som anses å ha størst potensial til å selge godt, for å maksimere utviklingen av disse. De nevner spesielt det kommende mysteriet Lost Records: Bloom & Rage, men også to andre interne titler som skal lanseres før 2027 og to eksternt utviklede spill som skal ha premiere i 2025.

To spill som utvikles ved hovedstudioet i Paris er imidlertid satt på pause, og de er foreløpig bare i designfasen. Dette, ifølge Don't Nod, "vil gjøre det mulig for oss å prioritere ressurser og maksimere sjansene for suksess for titlene med størst potensial for øyeblikket."

Det er selvfølgelig trist, men vi vil likevel gi et rop til Jusant og Banishers: Ghosts of New Eden, som begge er flotte spill som vi absolutt synes du bør gi et skudd (Jusant er til og med inkludert i Game Pass).