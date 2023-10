Jusant sin lanseringstrailer er like mystisk og beroligende som du tror

HQ

Don't Nod lager alltid interessante spill (Life is Strange er et eksempel), men få har vært så lovende og gåtefulle som Jusant. I går publiserte vi vår anmeldelse av dette klatreeventyret og konkluderte fornøyd med at det er akkurat så bra som vi håpet.

Hvis du fortsatt er usikker på om du skal kjøpe Jusant eller ikke, har jeg to gode forslag. Det første er å informere deg om at det er inkludert i Game Pass, så du bør absolutt laste ned og prøve det hvis du abonnerer. Det andre er å sjekke ut lanseringstraileren nedenfor. Den gir deg et godt inntrykk av den mystiske og beroligende vertikale verdenen du har foran deg å utforske.