Just Cause 4, Worms og Rocket Arena blir PlayStation Plus-spill i desember

I går annonserte Microsoft Games with Gold-utvalget for desember, og i dag er det Sony sin tur til å svare.

Det japanske selskapet har avslørt at det er hele tre spill som vil erstatte Hollow Knight: Voidheart Edition og Middle-earth: Shadow of War på tirsdag, og det er Just Cause 4, Rocket Arena og gledelig nok det da rykende ferske Worms Rumble. I tillegg vil PS5-utgaven av Bugsnax fortsatt være en del av PS Plus frem til den 3. januar.