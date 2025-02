Just Cause-filmen er offisielt i gang

Det er offisielt: en film basert på den ikoniske videospillserien Just Cause går videre hos Universal Pictures. Filmen ble avslørt i fjor, men nå ser det ut til at produksjonen er i gang, ettersom en forfatter har blitt knyttet til prosjektet.

The Wrap avslører at Aaron Rabin, forfatteren bak Jack Ryan og Nobody 2, vil sette sammen manuset her, og Blue Beetles Ángel Manuel Soto er knyttet til å regissere. Kelly McCormick og David Leith vil også produsere filmen.

Just Cause er en serie som ikke nødvendigvis er ikonisk for sin historie, men i stedet for sin action, noe som gir filmskaperne mer frie tøyler i hvordan de ønsker å skildre Square Enix-serien. Så lenge vi får noen eksplosjoner her og der, blir det akkurat som Just Cause vi kjenner.