Just Cause-skaperen blander Mad Max og Sleeping Dogs i Samson

Christofer Sundberg har vært ganske tydelig på hvorfor han forlot Just Cause-, Mad Max- og Rage 2-studioet Avalanche, men vi har bare hørt rykter om hva han og noen av folkene som sluttet sammen med ham har puslet med hos Liquid Swords de siste årene. Nå vet vi endelig mye mer om det.

Det nye spillet deres heter Samson, eller Samson: A Tyndalston Story som de noen ganger spesifiserer i en pressemelding, og er en brawler i en åpen verden der tittelfiguren må betale ned noe veldig dårlig gjeld. Med tanke på studioets historie forstår du sikkert at jeg ikke snakker om at han bare jobber på Kiwi eller noe.

Den fiktive byen Tyndalston beskrives som "verdens rasshøl", så Samson må slå, sparke, løpe og krasje seg gjennom disse mørke, brutale gatene for å kvitte seg med gjelden og befri søsteren sin fra de enda verre gutta som vil ha pengene sine tilbake med stadig økende renter.

Det virker imidlertid ut som om dette ikke blir en lineær historie, ettersom svenskene får det til å høres ut som om vi får velge mellom ulike typer oppdrag. Ett oppdrag kan ha en større potensiell utbetaling, men også høyere risiko og kan gjøre at både politiet og andre grupper vil ha deg enda mer. Mislykkes du med et oppdrag, vil gjelden din øke, noe som gjør presset enda større og tilsynelatende kan føre til at byen og dens innbyggere forandrer seg.

Heldigvis vil Samson også kunne endre og tilpasse seg. Avsløringstraileren viser et kampsystem som virker jordet, flytende og improvisatorisk, ettersom vi får bruke miljøet og gjenstandene i det til vår fordel. Mer enn 25 oppgraderinger vil gjøre Samson enda sterkere og mer allsidig utover i spillet, og hvem sier nei til flere alternativer?

Samson har bare blitt annonsert for PC i kveld, men dette virker som et spill som lett vil være like morsomt på konsoller når det lanseres "snart"