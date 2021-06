Just Dance 2022 kommer i november

Det var vel ingen som trodde at Just Dance ikke kom til å dukke opp på Ubisoft Forward i år. Dansespillet har vært en del av konferansen i flere år nå, og i år var intet unntak. Under gårsdagens presentasjon ble det avslørt at Just Dance 2022 slippes den 4. november til PlayStation 4 og 5, Stadia, Switch, Xbox One og Xbox Series.

Under showet gjorde sangeren og danseren Todrick Hall en fremtreden for å meddele at hans låt "Nails, Hairs, Hips and Heels" skulle få en eksklusiv versjon i spillet. Det ble også bemerket at Just Dance 2022 kommer til å inneholde 40 nye låter, inkludert spor fra Imagine Dragons og Ciara.