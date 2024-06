Just Dance 2025 annonsert for Switch

Vi er halvveis gjennom året, noe som betyr at det allerede er på tide å begynne å glede seg til 2025s Just Dance-spill, som faktisk lanseres i oktober. Som annonsert under Nintendo Direct-presentasjonen i dag, kommer spillet senere i år og vil gi en oppdatering for dansefans.

Som med de fleste av disse årlige utgivelsene, må du ikke forvente at det kommer noe stort til Just Dance 2025, men vi vil få 40 nye låter med sine egne unike danser, dansere og morsomme bakgrunner. Nå vil du også kunne velge vanskelighetsgrad basert på koreografen din, slik at du ikke trenger å hoppe over enkelte sanger hvis de er for vanskelige.

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en sniktitt på noen av sangene og mer: