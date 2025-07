Just Dance 2026 lanseres på Nintendo Switch i oktober

Som en del av Nintendo Partner Direct ble det nettopp avslørt at æraen med Just Dance som dominerer Nintendo-plattformer vil fortsette i oktober. Just Dance 2026 er nesten her og skal lanseres på Nintendo Switch så snart som 14. oktober 2025.

Når det gjelder hva det vil inkludere, kan vi forvente 40 nye spor å danse til, inkludert Houdini av Dua Lipa, Hung Up av Madonna, All Star av Smash Mouth, Counting Stars av One Republic, og mer.

I tillegg kommer en helt ny samarbeidsmodus kjent som Party Mode, der spillerne går sammen om å danse og jamme til favorittsangene sine i et forsøk på å samle høyest poengsum.

Nå som lanseringen nærmer seg, kan du sjekke ut traileren for spillet nedenfor.