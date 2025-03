Just Stop Oil legger hi-vis-jakken på hylla og gir seg for i dag

HQ

Just Stop Oils kampanje for å stoppe boring etter olje og naturgass har mildt sagt vært en kronglete affære. Selv om ingen kan benekte klimaaktivistgruppens filosofi, har metodene vært uortodokse og ofte ganske forvirrende. For å hindre myndighetene i å fortsette å basere seg på fossilt brensel, har gruppen smurt suppe på berømte malerier, iscenesatt protester ved idrettsarrangementer og til og med forårsaket forstyrrelser ved teaterforestillinger. Dette vil ikke lenger skje.

Just Stop Oil har kunngjort planer om å "legge vekk hi-visen" og gå nye veier i sitt korstog mot bruk av fossilt brensel. Nå vil organisasjonen rette innsatsen mot domstolene og fengslene, der mange av medlemmene sitter som "politiske fanger". Hvis du er bekymret for at organisasjonen skal løpe inn på Silverstone under sommerens Formel 1-løp, lage kaos på Grand National i april eller lenke seg fast til radiatorer i kunstgallerier eller til målstolper på fotballstadioner, så vil dette ikke skje lenger.

Just Stop Oil har sagt følgende om denne saken :

"Just Stop Oils opprinnelige krav om å stanse ny olje og gass er nå regjeringens politikk, noe som gjør oss til en av de mest vellykkede sivile motstandskampanjene i nyere historie. Vi har holdt over 4,4 milliarder fat olje i bakken, og domstolene har erklært nye olje- og gasslisenser ulovlige.

Dette er en annonse:

"Så det er slutt på suppe på Van Goghs, maisstivelse på Stonehenge og sakte marsjering i gatene. Men det er ikke slutten på rettssaker, på merking og overvåking, på bøter, prøvetid og år i fengsel. Vi har avslørt korrupsjonen i hjertet av rettssystemet vårt, som beskytter dem som forårsaker død og ødeleggelse, mens de som forsøker å minimere skaden, straffeforfølges. Just Stop Oil vil fortsette å fortelle sannheten i domstolene, tale de politiske fangenes sak og påpeke Storbritannias undertrykkende antiprotestlover. Vi er fortsatt avhengige av små donasjoner fra publikum for å få dette til å skje.

"Dette er ikke slutten på den sivile motstanden. Regjeringer over hele verden trekker seg tilbake fra å gjøre det som trengs for å beskytte oss mot konsekvensene av ukontrollert forbrenning av fossilt brensel. Når vi går mot en global oppvarming på 2 °C innen 2030-tallet, er vitenskapen klar: Milliarder av mennesker vil måtte flytte eller dø, og den globale økonomien kommer til å kollapse. Dette er uunngåelig. Vi har blitt forrådt av en moralsk bankerott politisk klasse.

"Etter hvert som selskaper og milliardærer korrumperer politiske systemer over hele verden, trenger vi en annen tilnærming. Vi utvikler en ny strategi for å møte denne virkeligheten og for å ta vårt ansvar i denne tiden. Ingenting annet enn en revolusjon kommer til å beskytte oss mot de kommende stormene."

Med dette i bakhodet vil den siste protesten på Just Stop Oil finne sted 26. april, og folk vil samles på Parliament Square i London som en siste avskjed.

Dette er en annonse: