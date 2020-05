Justice League: The Snyder Cut blir en realitet i 2021

Du ser på Annonser

Hele tre år har gått siden jeg skrev om at Zack Snyder måtte forlate Justice League-produksjonen og overlate det resterende arbeidet til Joss Whedon. Dessverre ble ikke resultatet så godt som mange hadde håpet, noe som førte til memen "Release the Snyder Cut", hashtager og mye mer. I dag har vi fått et nytt bevis på at slike ting kan føre til underverker.

Warner Bros. og HBO kan nemlig avsløre at vi faktisk vil få se Snyder sin utgave av Justice League. Dette vil skje eksklusivt på HBO Max en gang i 2021. Akkurat hva det innebærer sier de ikke noe om, men Snyder sier at de allerede har jobbet med prosjektet en stund, så det høres relativt omfattende ut. Vi får se om dette er nok til å i alle fall gjøre fansen litt mer fornøyd.

