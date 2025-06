Justin Baldonis søksmål mot Blake Lively avvist

Den flere måneder lange juridiske kampen mellom It Ends With Us -stjernene Justin Baldoni og Blake Lively kan nærme seg slutten. I hvert fall har en dommer i New York avvist Baldonis ærekrenkelsessøksmål på hele 400 millioner dollar.

I følge BBC avviste dommer Lewis Liman Baldonis søksmål, som ble anlagt for å imøtegå søksmålet fra Lively som hevdet seksuell trakassering og en svertekampanje mot henne fra Baldonis side.

Baldonis påstander var at Lively stjal filmen fra ham ved å true med å ikke promotere den, og at hun deretter skapte en falsk fortelling ved å hevde at han trakasserte henne seksuelt. Dommer Liman skrev imidlertid at Baldonis påstander "ikke i tilstrekkelig grad har hevdet at Livelys trusler var urettmessig utpressing snarere enn lovlig tillatte harde forhandlinger eller reforhandling av arbeidsvilkår".

Livelys advokater kaller avgjørelsen en "total seier og en fullstendig oppreisning for Blake Lively, sammen med de som Justin Baldoni og Wayfarer-partene trakk inn i gjengjeldelsessøksmålet, inkludert Ryan Reynolds, Leslie Sloane og The New York Times."

Baldoni har blitt informert om at han kan endre og sende inn anklagene sine på nytt innen 23. juni, så det er opp til ham å se hva som skjer videre.