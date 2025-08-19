Justin Bieber-imitator lurer seg inn på scenen i Las Vegas

HQ

En Justin Bieber-imitator har havnet i hardt vær etter å ha lurt hundrevis av mennesker på en nattklubb til å tro at han var den ekte vare.

Når man ser på videoene og bildene som er lagt ut på sosiale medier, er det ikke vanskelig å forstå hvordan imitatoren kom seg unna med det. I dårlig lys og med solbrillene på, ser mannen tydeligvis ganske lik kjendisen ut. Han lurte til og med DJ-en Gryffin til å slippe ham opp på scenen for å fremføre Sorry.

Imitatoren hadde også en barregning på 10 000 dollar på nattklubben i Las Vegas, og har siden blitt utestengt fra stedet. "Etter et forseggjort og flerstegs knep fra ham og hans forhåndsteam, fikk en Justin Bieber-imitator adgang til XS-scenen. Så snart feilen ble oppdaget, ble han fjernet fra stedet og nektet adgang i fremtiden", sier en representant for klubben til TMZ.

Dette er en annonse:

For å være rettferdig, etter natten imitatoren sannsynligvis hadde, kan vi ikke forestille oss at han vil angre på å bli sparket ut av klubben for det. Han kunne alltid komme tilbake som Bieber, tross alt.