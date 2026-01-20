Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Tider og hvordan du kan se UFC 324 denne helgen

HQ

Årets første UFC pay-per-view lover fyrverkeri når den britiske stjernen Paddy Pimblett tar imot den tidligere midlertidige mesteren Justin Gaethje i hovedkampen på UFC 324. Vinneren vil vinne UFCs midlertidige lettvektstittel, etter at mesteren Ilia Topuria kunngjorde at han vil være ute av aksjon i overskuelig fremtid på grunn av personlige årsaker.

Pimblett kommer inn i buret med karrierens største seier i ryggen, en knockout i tredje runde over Michael Chandler. Liverpool-bokseren har ikke lagt skjul på at han har ambisjoner om å møte Topuria om den ubestridte tittelen, noe som starter med en seier i Las Vegas.

UFC 324: Dato, tid og sted

Arrangementet finner sted lørdag 24. januar på den ikoniske T-Mobile Arena i Las Vegas, Nevada.



Starttid for hovedkortet: 21:00 ET / 18:00 PT / 02:00 GMT (søndag)



Gaethje vs. Pimblett cagewalks: ca. kl. 23:25 ET / 20:25 PT / 04:25 GMT (søndag)



Fans i Europa bør merke seg at hovedkampen går tidlig søndag morgen, og at tidspunktene kan endres.

UFC 324 Kampkort

Hovedkortet:



Justin Gaethje mot Paddy Pimblett - lettvekt



Sean O'Malley mot Song Yadong - bantamvekt



Waldo Cortes-Acosta mot Derrick Lewis - tungvekt



Natalia Silva mot Rose Namajunas - fluevekt for kvinner



Arnold Allen mot Jean Silva - Fjærvekt



Forhåndskamper:



Umar Nurmagomedov mot Deiveson Figueiredo - bantamvekt



Ateba Gautier mot Andrey Pulyaev - mellomvekt



Nikita Krylov mot Modestas Bukauskas - lett tungvekt



Tidlige innledende kamper:



Alex Perez mot Charles Johnson - fluevekt



Michael Johnson mot Alexander Hernandez - lettvekt



Josh Hokit mot Denzel Freeman - tungvekt



Ricky Turcios mot Cameron Smotherman - bantamvekt



Adam Fugitt mot Ty Miller - Weltervekt



Hvordan se UFC 324

Arrangementet vil bli strømmet på Paramount+ i USA som en del av plattformens nye UFC-kringkastingsavtale. I Storbritannia kan fansen kjøpe UFC 324 via TNT Sports Box Office for £ 19,99.

DAZN-abonnenter på Ultimate Tier kan få tilgang til PPV-en som en del av abonnementet sitt, noe som gir en potensiell årlig besparelse på over £ 300 / $ 500 sammenlignet med å kjøpe individuelle PPV-er. Ultimate Tier er tilgjengelig for 44,99 USD/måned i USA og 24,99 GBP/måned i Storbritannia.

Gaethje vs. Pimblett Odds

Oddssetterne ser på dette som en jevn kamp, selv om Pimblett er en liten favoritt til 2/5, med Gaethje til 7/4.

Historien om båndet:

Hvorfor denne kampen er viktig

Med Topuria ute av bildet er det midlertidige lettvektsbeltet på spill, noe som gjør dette til et avgjørende øyeblikk i begge utøvernes karrierer. For Pimblett er det en sjanse til å sementere sin fremgang i UFC og posisjonere seg for en tittelkamp. For Gaethje er det en siste mulighet til å bevise at han fortsatt er blant divisjonens elite.

T-Mobile Arena, som ofte er vertskap for UFCs største kvelder, vil være fullpakket med fans som er ivrige etter å se om Pimblett kan fortsette sin kometkarriere eller om Gaethje vil gjenvinne sin plass på toppen. Som en påminnelse, fans over hele Europa, fra Norden til Storbritannia, bør planlegge for de tidlige starttidene på søndag.