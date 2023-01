HQ

Det er bare noen timer siden jeg skrev om at Adult Swim kuttet båndene til Justin Roiland, men det virker som om dette var en del av en kjedereaksjon.

For Squanch Games, studioet han grunnla i 2016 og utviklerne av Accounting+, Trover Saves the Universe og det ferske High on Life, bekrefter at Roiland sa opp den 16. januar, men at det på en måte vil følge i Adult Swims fotspor ved å fortsette å jobbe på High on Life og lage spill selv uten grunnleggeren.