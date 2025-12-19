Justisdepartementet frigir "flere hundre tusen" Epstein-dokumenter | SE LIVE

HQ

USAs justisdepartement vil frigi "flere hundre tusen" dokumenter knyttet til den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein senere i dag, ifølge visestatsadvokat Todd Blanche.

I en tale på Fox & Friends sa Blanche at filene vil inneholde et bredt spekter av materiale knyttet til etterforskningen av Epstein, men understreket at noen dokumenter kan bli midlertidig holdt tilbake for å beskytte ofrenes identitet.

Han sa at hvert eneste dokument blir gjennomgått for å sikre at ofrenes identitet er fullstendig beskyttet. Blanche la til at flere partier med filer forventes å bli frigitt i løpet av de kommende ukene, og at det potensielt kan dreie seg om flere hundre tusen dokumenter til.

Offentliggjøringen kommer etter fornyet press for åpenhet rundt de såkalte Epstein-mappene og hvordan de har blitt håndtert av myndighetene. Dette er en nyhetssak under utvikling, og vil bli oppdatert i løpet av de kommende timene så snart vi får Epstein-filene.