Justisdepartementets anti-våpenfond blokkert av rettsavgjørelse

Det amerikanske justisdepartementet vil rette seg etter rettsavgjørelsen som blokkerer Trump-administrasjonens "anti-våpeniseringsfond", som er et fond på 1,8 milliarder dollar som skal bidra til å støtte dem som hevder å ha blitt urettmessig rammet av tidligere administrasjoner.

Demokratene har sterkt kritisert fondet, mens justisdepartementet har forsvart det og sagt at det vil "gjøre opp for det enorme misbruket, skaden og hatet som urettmessig er blitt vist mot så mange mennesker". Fondet er åpent for alle som hevder å ha blitt brukt som våpen, utsatt for overgrep eller forfølgelse, uansett partifarge eller politisk tilhørighet. Men med tanke på den siste tidens politiske hendelser i USA, kan man tenke seg hvem som vil gjøre mest bruk av fondet.

Mange Trump-tilhengere som ble tiltalt i forbindelse med Capitol-opptøyene i 2021, har sagt at de planlegger å fremme krav dersom fondet går gjennom. I skrivende stund er fondet blokkert av en rettsavgjørelse, og kan ikke opprettes før en høring finner sted den 12. juni (ifølge BBC).

Republikanerne har motsatt seg fondet, i likhet med demokratene. Senatets majoritetsleder John Thune sa at administrasjonen selv burde legge ned fondet. USAs tidligere visepresident Mike Pence sa også at fondet "var en dårlig idé fra starten av".