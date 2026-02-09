Jutta Leerdam setter ny olympisk rekord på 1000 meter for kvinner, Nederland vinner to medaljer

HQ

Jutta Leerdam, 27 år gammel hurtigløper på skøyter, tok mandag ettermiddag gull på 1000 meter og satte ny olympisk rekord, mens forloveden Jake Paul så på under vinter-OL i Milano-Cortina.

Den nederlandske kjendisen (med over 5 millioner følgere på Instagram) var et av Nederlands største medaljehåp, og skuffet ikke i 1000 meter hurtigløp på skøyter, der hun kom i mål på 1:12.31 og dermed slo den olympiske rekorden som ble satt av landsmannen Femke Kok bare minutter tidligere, 1:12.59.

Den forrige olympiske rekorden på 1000 meter for kvinner i hurtigløp på skøyter ble satt av Takagi Miho, 1:13.19, da hun tok gull i Beijing i 2022, og Leerdam måtte nøye seg med sølv. Fire år senere overgikk de nederlandske skøyteløperne Leerdam og Kok begge den tidligere rekorden til japaneren, og brakte to medaljer til Nederland.

Den nåværende verdensrekorden på 1000 meter for kvinner innehas fortsatt av amerikaneren Brittany Bowe, 1:11.61 i 2019. Denne gangen endte Bowe på fjerdeplass, men får en ny sjanse til medalje på søndag i 500 meter-løpet. Jutta Leerdam vil også delta der.