Juventus-spillere forklarer pinlig besøk i Det hvite hus: "Jeg vil bare spille fotball, mann"

Juventus fikk en av de beste debutene i FIFA Club World Cup, da de slo det emiratiske laget Al-Ain 5-0, og gikk forbi Manchester City i gruppe G - takket være Goal Average. Tidligere på dagen hadde imidlertid seks spillere (Weston McKennie, Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners og Dusan Vlahovic), treneren Igor Tudor og noen FIFA-ledere, deriblant president Gianni Infantino, avlagt et overraskelsesbesøk hos Donald Trump i Det hvite hus.

Besøket, og pressekonferansen som fulgte (15 minutter med spørsmål, hovedsakelig om USAs potensielle involvering i krigen mellom Israel og Iran, med spillerne stående bak med pokerfjes), ble mye omtalt og viste seg å være kontroversielt for mange Juventus-fans, som ikke liker å se spillerne sine i nærheten av en person som Donald Trump. På noen av bildene som ble vist, så det ut til at de heller ikke var glade for å være der.

Timothy Weah, den mest kjente Juventus-spilleren, som spiller for det amerikanske landslaget, uttalte seg senere og sa at "de fortalte oss at vi måtte dra, og jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra, så jeg møtte opp", i et pinlig intervju som også har gått viralt.

Weah sa at det var "kult" å besøke Det ovale kontor, men "Jeg er ikke en av dem som liker politikk, så det var ikke så spennende. Da Trump begynte å snakke om all politikken med Iran og alt mulig, var det som om jeg bare ville spille fotball, mann".