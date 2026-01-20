Juvivos kontorpods gjør det komfortabelt å jobbe hjemmefra i bedriftens hovedkvarter

HQ

Etter at covid-19 førte til at vi alle måtte finne ut hvordan vi skulle jobbe hjemmefra, har det oppstått et skille mellom de som liker å lene seg tilbake ved sitt eget skrivebord, og de som har behov for et kontormiljø. Juvivo håper at de kan bygge bro mellom disse to, og vi har snakket med markedsdirektør Howard Liu om utformingen av kontorpodulene deres.

"Før covid-19 var folk ikke klar over det. Men når man har jobbet hjemme i minst to år, blir man vant til å jobbe alene og ønsker ikke å bli forstyrret av noen", forklarer Liu.

Liu legger til at kontorkapslene gir en følelse av privatliv, noe som betyr at hvis du trenger å ta en telefon fra foreldre, familiemedlemmer eller venner, kan du gå rett tilbake til arbeidet uten å bli forstyrret. Hvis du vil se noen av de andre måtene Juvivo gjør kontorlivet litt enklere på, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: