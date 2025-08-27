K-Pop Demon Hunters er nå den mest suksessrike Netflix-filmen gjennom tidene

HQ

Så sent som i går rapporterte vi at K-Pop Demon Hunters skrev Billboard-historie ved å bli den første filmen på nesten 50 år som har tre sanger på Billboard Topp 5 samtidig.

Men rekordene stopper ikke der, for Netflix har nå kunngjort via Threads at en nesten utrolig rekord er slått, ettersom filmen nå offisielt er den mest sette på tjenesten gjennom tidene med 236 millioner visninger. Den har dermed passert den tidligere nummer én, den stjernespekkede Red Notice (Dwayne Johnson, Gal Gadot og Ryan Reynolds) fra 2021, som har 230,9 millioner visninger.

K-Pop Demon Hunters er også fortsatt utrolig populær, så tallet forventes å vokse betydelig i nær fremtid. Forvent derfor at flere bemerkelsesverdige milepæler vil bli nådd i raskt tempo.