K-Pop Demon Hunters skriver Billboard-historie med 3 sanger på topp 5

HQ

Det er faktisk en ganske merkelig historie. Sony skapte K-Pop Demon Hunters, men etter pandemien var kinointeressen usikker, så de solgte alle rettighetene til Netflix for 20 millioner dollar fordi de ikke hadde full tro på prosjektet. De inkluderte ikke engang en klausul om overskuddsdeling hvis det skulle ta av.

Og det er trygt å si at det var en tabbe. K-Pop Demon Hunters har raskt blitt Netflix' mest suksessrike film noensinne og en av deres mest suksessrike produksjoner generelt. Man kan bare forestille seg hvordan Netflix-ledelsen nå strever med å utvikle en strategi for dette fenomenet.

Nå kommer det et nytt tegn på den enestående suksessen, for ifølge Billboard har den musikkfylte filmen blitt den første på nesten 50 år som har klart det kunststykket å ha tre sanger på topp fem på Billboard Hot 100 samtidig. Sist gang dette skjedde var med den utrolig fengende og klassiske Saturday Night Fever fra 1978, så demonjegerne er mildt sagt i godt selskap.

Har du sett K-Pop Demon Hunters ennå, og hva synes du om den?