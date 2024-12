HQ

Den nylige Hollywood-festen for å feire lanseringen av Netflix' Squid Game 2 ble et stort øyeblikk da to av Sør-Koreas største kulturelle fenomener kolliderte: den globalt elskede serien Squid Game og K-popens stigende stjerne, Jungkook fra BTS. Arrangementet inneholdt flere låter fra albumet GOLDEN, inkludert hits som "Standing Next To You", "3D" og "Seven" - de eneste låtene som ble spilt av en solo K-pop-artist denne kvelden.

Fansen var raske til å dele sin begeistring på nettet, og mange uttrykte hvor stolte de var av Jungkooks voksende globale innflytelse. Musikken hans skaper helt klart bølger, og det at han er med på et så høyt profilert arrangement viser hvor stor påvirkningskraft han har.

Denne festen viste ikke bare Jungkook som en kulturell kraft, men fremhevet også den ubestridelige forbindelsen mellom K-pop og global underholdning. Det var en kveld som forsterket Sør-Koreas enorme innflytelse på verdensscenen, fra hitprogrammer som Squid Game til K-popens internasjonale suksess.

Squid Game 2 er planlagt utgitt 26. desember 2024, og fansen venter spent på neste kapittel i serien. Hva tror du - vil den sørkoreanske kulturens globale innflytelse fortsette å vokse i 2025?

Dette er en annonse: