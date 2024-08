K-Pop og videospill: Nøkler til å forstå innflytelsen fra musikksjangeren som feier over vesten

På Gamereactor har vi vært besatt av dette sørkoreanske kulturfenomenet i lang tid. Faktisk var det for noen dager siden, da jeg skrev inntrykkene mine om Honor of Kings (et MOBA fullt av musikk som minner om K-pop), som fikk oss til å skrive dette. Du vet sannsynligvis allerede mye om det, kanskje mer enn vi gjør, men vi trodde at det, som de sier, ikke er noe dårlig brød for en sulten mann. Så i dag skal vi snakke om K-pop og dens innflytelse på multimediescenen. Vi trenger tross alt ikke tillatelse til å danse .

K-pop, eller sørkoreansk pop, er et musikalsk fenomen som har overskredet landegrensene og blitt en global kraft. Fra den spede begynnelsen på 1990-tallet, da banebrytende grupper som Seo Taiji og Boys begynte å inkorporere elementer fra pop- og hiphopmusikk i sangene sine, har K-pop utviklet seg til å bli en milliardindustri. Suksessen er basert på en blanding av fengende musikk, imponerende koreografi og fengslende visuell estetikk, alt sammen understøttet av en gjennomtenkt markedsføringsstrategi. Det er to ubestridte navn som har markert seg over resten de siste årene: BTS og BLACKPINK.

BTS, også kjent som Bangtan Sonyeondan, har oppnådd en imponerende bragd ved å bli den første K-popgruppen som har oppnådd global berømmelse. Siden oppstarten i 2013 har de samlet en legion av internasjonale fans (kjent som ARMY), med musikk som tar opp temaer som kjærlighet, selvaksept og samfunn. Albumene deres har toppet Billboard-listene, og konsertene deres rundt om i verden trekker kolossale folkemengder. BTS' autentisitet og sosiale engasjement, sammen med deres evne til å skape følelsesmessig kontakt med publikum, har vært nøkkelen til deres suksess.

BLACKPINK, på sin side, har satt nye rekorder i underholdningsbransjen. Siden debuten i 2016 har den rene kvinnegruppen fanget global oppmerksomhet med sine kraftfulle hymner og sin effektfulle estetikk. Gruppen har vist seg å være en ustoppelig kraft innen K-pop. Deres evne til å forene musikk, mote og tilstedeværelse i sosiale medier har gitt dem en plass i hjertene til millioner av fans over hele verden.

Men som en klok mann en gang sa, ta skoene på føttene. I dag vil vi derfor ta K-pop inn på vårt eget territorium og snakke om dens innflytelse i multimediesfæren, ettersom dens påvirkning ikke er begrenset til musikk, men også har invadert film-, TV- og videospillverdenen. I løpet av de siste årene har vi for eksempel sett en rekke dokumentarfilmer som utforsker livene til disse K-pop-ikonene, og som gir et dypere innblikk i deres liv og karrierer. Vi har lagt merke til at filmografien til disse filmene og seriene er svært dårlig dokumentert, så nedenfor vil vi fortelle deg alt om det - vi vil ikke at du skal gå glipp av det!

Vi begynner med BTS: "Burn the Stage" (2018) gir et intimt innblikk i gruppen under en av turnéene deres, mens "Love Yourself in Seoul" (2018) tar for seg en av konsertene deres. "Bring the Soul" (2019) og "Break the Silence" (2020) fortsetter reisen deres på andre turneer, mens "Permission to Dance on Stage LA" (2022) dokumenterer deres tilbakekomst til scenen i Los Angeles etter pandemien (av alle er dette min favoritt). "Yet to Come" (2023) feirer en konsert fra deres nye turné, og "BTS Monuments: Beyond the Star" (2023) ser tilbake på gruppens milepæler. Mer nylig er "HOPE on the Street" (2024), som er tilgjengelig på Prime Video, en miniserie med J-Hope, et av gruppens medlemmer, i hovedrollen. Og det finnes noen flere dokumentarer, men dette er de jeg har sett. Det beste er at du kan begynne med hvilken som helst av dem: De er alle veldig gode, og ingen av dem vil skuffe deg.

BLACKPINK har på sin side også gitt ut en serie produksjoner som følger karrieren deres. "Light Up the Sky" (2020) er en dokumentar på Netflix som forteller bandets historie fra deres begynnelse til global stjernestatus, og gir fansen et komplett bilde av deres utvikling. "Blackpink: The Movie" (2021) feiret karrieren deres med konsertopptak og øyeblikk bak kulissene, noe som gir fansen en nærmere opplevelse. Og for fansen som venter på det siste nye fra BLACKPINK, vil "BLACKPINK World Tour [Born Pink]" bli utgitt 31. august 2024. Denne filmen vil fange høydepunkter fra "Born Pink"-verdensturnéen og gi et eksklusivt innblikk i deres liveshow.

Bortsett fra filmer og serier er integreringen av musikk og videospill et annet tydelig eksempel på K-popens innflytelse i multimediesfæren. For ikke så lenge siden begynte utviklere å få øynene opp for K-popens globale appell, og de begynte å samarbeide med artister og grupper for å skape engasjerende og engasjerende opplevelser for spillere. Et kjent eksempel på dette er League of Legends.

I 2018 lanserte League of Legends, et av verdens mest populære spill, K/DA, en virtuell K-popgruppe som består av figurer fra spillet og stemmer fra K-popsangere. K/DAs debutsingel, "POP/STARS", ble ikke bare en viral hit, men markerte også en milepæl i hvordan videospill kan integrere elementer fra popkulturen. Samarbeidet mellom Riot Games og K-pop-artister som Soyeon og Miyeon fra (G)I-DLE demonstrerte hvordan K-pop kan ekspandere til nye medier og appellere til et publikum utenfor den tradisjonelle musikkscenen.

K/DAs innflytelse var ikke begrenset til spillet. Musikkvideoen til "POP/STARS" fikk millioner av visninger på YouTube og ble hyllet for sin visuelle kvalitet og fengende musikk. Samarbeidet har vært et bevis på K-popens evne til å krysse barrierer og skape multimedieopplevelser som gir gjenklang hos et globalt publikum.

Kort sagt: K-pop har overskredet sitt sørkoreanske opphav og blitt en global kraft innen multimedia. Med ikoner som BTS og BLACKPINK i spissen og innovasjoner innen film og videospill, fortsetter K-pop å demonstrere sin evne til å påvirke og skape kontakt med publikum over hele verden. Popkulturen fortsetter å utvikle seg, og det er spennende å forestille seg hvilke nye former K-popens innflytelse vil ta i fremtiden. Så hvis du noen gang danser til en K-pop-låt i et videospill eller ser en dokumentar om favorittgruppen din, så ikke bekymre deg og husk: <em>vi trenger ikke tillatelse til å danse.