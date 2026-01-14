K-pop-trommeduett stjeler showet på toppmøtet mellom Japan og Sør-Korea

HQ

Denne overraskende trommeduetten mellom Sør-Koreas president Lee Jae Myung og Japans statsminister Sanae Takaichi har gått viralt, og ga en uventet og leken avslutning på toppmøtesamtalene i Japan.

Iført matchende blå jakker satt de to lederne side om side bak trommesett og spilte med på K-pop-hits, deriblant BTS' Dynamite. Opptredenen avsluttet Lees offisielle besøk og var en hentydning til Takaichis fortid som heavy metal-trommeslager.

Lee beskrev senere seansen som "litt klønete", men videoen spredte seg raskt på nettet og fikk ros for å vise en varmere og mer menneskelig side av diplomatiet. Under besøket forærte Lee Takaichi et trommesett, og de to utvekslet signerte trommestikker.

Øyeblikket hadde også symbolsk betydning. Japan og Sør-Korea deler en lang og vanskelig historie, men de er nære sikkerhetspartnere og allierte av USA, særlig med tanke på den økende spenningen i forholdet til Kina og Nord-Korea. Begge lederne har presset på for et tettere samarbeid.

I innlegget på X som du ser ovenfor, sammenlignet Lee trommespillingen med diplomati. "Selv om timingen vår var litt forskjellig, hadde vi en felles intensjon om å finne den samme rytmen", skrev han, og la til at den samme ånden ville være retningsgivende for det fremtidige forholdet mellom Japan og Sør-Korea.