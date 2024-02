Kadokawa kjøper Acquire, skaperne av Octopath Traveler-serien.

HQ

Kadowakawa har utvidet sin satsing på å nå bredere ut i videospillbransjen med sitt nye oppkjøp av Acquire-studioet. Kadowaka er kjent for nylig å ha utviklet de to delene av Octopath Traveler-serien, og ifølge Kadowaka var dette et nødvendig grep for å styrke deres evne til å skape ny IP innen videospill.

Acquire ble grunnlagt i 1994 og spesialiserte seg på å skape og selge originale spilltitler til konsoller, samt å delta i utviklingsprosjekter. Selv om Acquire i dag er mest kjent for Octopath Traveler-serien for Square Enix, var selskapet også ansvarlig for utviklingen av Tenchu- og Way of the Samurai-seriene, som eies av Kadokawa Groups datterselskaper FromSoftware og Spike Chunsoft. Av selvpubliserte serier kan nevnes Akiba's Trip.

Kadokawa har også offentliggjort sin økonomiske rapport for utgangen av 2023. I den snakker de om den store suksessen Armored Core VI har vært for dem og de store forventningene de har til synergier mellom Acquire og de to andre store studioene de allerede har, FromSoftware og Spike Chunsoft.