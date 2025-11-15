Kaffe, bananer og storfekjøtt: Trump kutter tollen for å redusere varekostnadene i USA

HQ

Trump har fjernet tollen på mer enn 200 importerte matvarer, inkludert kaffe, bananer og storfekjøtt, som svar på økende press over høye dagligvarepriser. Avviklingen trådte i kraft med tilbakevirkende kraft ved midnatt torsdag, noe som markerer et tydelig skifte etter måneder med forsvar av tollsatsene som ufarlige for inflasjonen.

Tilbakeføring av tollen er rettet mot økende matvarepriser

Administrasjonen sier at unntakene følger nye handelsavtaler med Argentina, Ecuador, Guatemala og El Salvador. Mange av de berørte varene, fra kjøttdeig og appelsiner til kakao og tomater, har hatt noen av de bratteste prisøkningene det siste året, noe som har bidratt til å øke forbrukernes frustrasjon.

Industrigrupper ønsket tiltaket velkommen og argumenterte for at det skulle lette kostnadene for husholdninger og matprodusenter, selv om sektorer som er ekskludert fra listen, uttrykte skuffelse. Trump sa at han ikke forventer flere endringer, og bemerket at "kaffeprisene vil være på den lave siden veldig snart."