Kai Havertz scorer et sent vinnermål og gir Arsenal-fansen fornyet håp

Mens de fleste øyne i Europa var rettet mot den europeiske klassikeren Real Madrid mot Bayern München, ble den andre Champions League-kvartfinalen tirsdag, som i teorien var en enkel kamp for Arsenal, spennende da Sporting holdt nullen i 90 minutter... men Kai Havertz scoret på overtid og ga Arsenal ledelsen i returoppgjøret neste onsdag.

Arsenal var under stort press, etter å ha lidd to tap på rad, og eliminering, fra EFL Cup og FA Cup de siste ukene. Premier League og Champions League er fortsatt innen rekkevidde, og de fleste tipper Arsenal som favoritt til tittelen ettersom de - i teorien - fikk den letteste kvartfinalen. Og Havertz, som kom inn som innbytter, ga Gunners en ledelse å ta med seg til London neste onsdag.

Før det vil Arsenal fortsette å fokusere på Premier League, ettersom de ikke har råd til en ny tabbe hvis de ønsker å beholde ledelsen over Manchester City.