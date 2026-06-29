Kai Havertz svarer på Linekers kommentar om «et av de svakeste tyske landslagene noensinne»

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Tyskland startet VM 2026 med et smell, en 7–1-seier over debutantene fra Curaçao, som allerede var slått ut. De fulgte opp med en hardt kjempet seier over Elfenbenskysten, men avsluttet gruppespillet i VM med et 2–1-tap mot Ecuador – noe som likevel var nok til å kvalifisere seg som gruppevinner, og i kveld (22:30 CEST, 21:30 BST) møter de Paraguay i 32-delsfinalen.

Gary Lineker, tidligere engelsk spiss og tidligere BBC-programleder som ble tatt av lufta for å ha kritisert Englands innvandringspolitikk og senere sparket fra BBC for å ha delt et innlegg som kritiserte sionismen, beskrev Julian Nagelsmanns lag som «et av de svakeste tyske landslagene» i et intervju med L’Équipe.

Intervjuet med den franske avisen handlet om muligheten for en kamp mellom Tyskland og Frankrike i åttendedelsfinalen, og den britiske spilleren sa at «de kan sove rolig». «Jeg tror – og jeg kan ta feil – at dette er et av de svakeste tyske landslagene jeg har sett. Frankrike bør nå kvartfinalen uten problemer. Tyskland lever på fortiden. Bare husk at de ikke engang kom seg ut av gruppespillet i de to siste verdensmesterskapene. Så jeg tror dere kan sove godt.»

Kai Havertz, den tyske spissen fra Arsenal, svarte på Linekers kritikk på pressekonferansen før kveldens kamp, selv om han sa at han ikke hadde lest den. «Alle kan ha sin egen mening. Det har jeg ikke noe problem med. Jeg har ikke engang lest hva han sa. I en turnering som denne begynner mange å snakke om deg. Jeg tror ikke noen egentlig lytter til det.»

«Vi har allerede mange eksperter i vårt eget land. Hvis folk fra andre land også begynner å snakke, så er det nok. Det er lett for folk å kritisere utenfra. Jeg er ikke interessert i det i det hele tatt».