Kai Trump, Donald Trumps barnebarn, debuterer som profesjonell på LPGA: "Elsker det eller hater det, det får folk til å snakke"

HQ

Kai Trump, USAs president Donald Trumps eldste barnebarn, debuterer som profesjonell golfspiller på LPGA Tour, verdens eliteserie i golf, takket være en sponsorinvitasjon som har til hensikt å "få golfspillet til å vokse blant et yngre og mer mangfoldig publikum".

Hennes debutmesterskap blir The Annika, tidligere Pelican Women's Championship, i Belleair i Florida, oppkalt etter LPGA-legenden Annika Sorenstam, den 55 år gamle svenske golfspilleren som har vunnet 72 offisielle LPGA-turneringer, deriblant ti majorturneringer. Annika forsvarte sin deltakelse fordi stiftelsen hennes ville være en velgjører, "og vi er opptatt av å gi og styrke kvinnene våre. Det passer veldig godt inn i vår misjon også".

Kai Trump, rangert på 461. plass i American Junior Golf Association, er kanskje ikke den mest talentfulle eller lovende unge spilleren i sporten, men hun er absolutt den mest populære: åtte millioner følgere på TikTok, Instagram og YouTube, en viral sensasjon som bidro til å spre bestefarens politiske kampanje over unge velgere. En 28 minutter lang video som ble lagt ut for to uker siden, og som viser Kai på besøk i Ryder Cup sammen med bestefaren, fikk nesten to millioner visninger. Moren Vanessa er kjæreste med golflegenden Tiger Woods.

Arrangørene av The Annika forsvarer Kai Trumps invitasjon

Til tross for motreaksjonene de har fått for å invitere Kai, ikke basert på hennes meritter, men på popularitet, forsvarer arrangørene at tilstedeværelsen av Kai vil ha en positiv effekt ved å tiltrekke flere seere, spesielt blant unge mennesker, til sporten. "Jeg vil tro at dette er en av de mest omtalte golfturneringene for kvinner som noen gang har eksistert. Den er på nyhetskanaler og sportskanaler. Antall visninger på sosiale medier ... er svimlende. Enten man elsker eller hater det, så får det folk til å snakke om turneringen", sier Justin Sheehan, golfdirektør og COO ved Pelican Golf Club, der turneringen finner sted, til Golf.com.

Donald Trump, som eier 17 golfbaner rundt om i verden, støtter turneringen, som har en premiesum på 3,25 millioner dollar.

Det er ikke første gang en kjendis er invitert til Annika: I fjor var det WNBA-stjernen Caitlin Clark, og det økte seertallene. I år kommer Clark tilbake, og Kai Trump vil gjøre sin profesjonelle debut, mens hun fortsatt går på High School i Palm Beach, før hun begynner på University of Miami neste år.