Kaitlyn Dever har offisielt fått rollen som Abby i The Last of Us sesong 2

Mengden av rykter om hvem som skal spille Abby i sesong 2 av The Last of Us har vært overveldende, men de siste ryktene virket langt mer sannsynlige med tanke på bevisene som hopet seg opp. Det er sannsynligvis en av grunnene til at vi endelig har fått en bekreftelse.

HBO og PlayStation Productions har sendt ut en pressemelding som bekrefter at Kaitlyn Dever (Booksmart, Unbelievable, Justified og stemmen til Cassie i Uncharted 4: A Thief's End) har fått rollen som Abigail "Abby" Anderson i The Last of Us sesong 2.

Kunngjøringen gir ingen annen nevneverdig informasjon om rollebesetningen eller den kommende sesongen, men Craig Mazin, Neil Druckmann og teamet har definitivt funnet en svært talentfull skuespiller til den viktige rollen, selv om hun potensielt har en ekstremt utfordrende jobb foran seg hvis målet er å bli like muskuløs som spillversjonen.

Hva synes du om Kaitlyn Dever som Abby?