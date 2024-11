Kaitlyn Dever utnytter den forskrudde helse- og velværeindustrien i Netflix' Apple Cider Vinegar

Mange av oss vil være godt kjent med Kaitlyn Dever fra og med neste år, ettersom Ticket to Paradise, Next Goal Wins, og Open Roads skuespillerinne vil dukke opp i den andre sesongen av The Last of Us og skildre hovedrollen som Abby Anderson. Mens vi forventer å se den forestillingen i de tidligere delene av 2025, vil Dever også være hovedrolleinnehaver for en serie for Netflix neste år også, et show som er kjent som Apple Cider Vinegar.

Denne serien dreier seg om en australsk kvinne som hevder å ha kurert en dødelig hjernesvulst ved hjelp av helse- og velværefadeser, noe som faktisk er en stor, fet løgn som hun forteller publikum, ettersom hun aldri ble diagnostisert med kreft eller svulst i utgangspunktet.

Netflix forklarer: "Apple Cider Vinegar utspiller seg i Instagrams barndom og følger to unge kvinner som setter seg fore å kurere sine livstruende sykdommer gjennom helse og velvære, og påvirker sine globale nettsamfunn på veien - hvis det bare var sant."

Det er uklart nøyaktig når Apple Cider Vinegar kommer på Netflix, annet enn at det blir i 2025, men vi har en teaser-trailer for serien, som du kan se nedenfor.