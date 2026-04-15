Kaja Chan vil "gjerne gjenta rollen" som Split Fictions Mio, kanskje til og med i den kommende filmatiseringen

HQ

Hazelight er en relativt ung utvikler, etter å ha blitt grunnlagt så sent som i 2014. I løpet av denne perioden har det anerkjente svenske studioet, som er kjent for å lage samarbeidsfokuserte titler, debutert med A Way Out, It Takes Two og Split Fiction, som alle har vært enormt populære. Med tanke på suksessen og rekkevidden har det ofte blitt stilt spørsmål ved om Hazelight noen gang vil forsøke å gjøre noen av spillene sine til etablerte serier med oppfølgere, noe de ennå ikke har gjort.

Men hvis dette noen gang skulle skje, og Hazelight for eksempel skulle utforske et nytt kapittel i Split Fiction -historien, ville de viktigste stjernene være interessert i å vende tilbake? Vi stilte personen bak Mio, Kaja Chan, nettopp dette spørsmålet i et nylig intervju, som hun ga oss et veldig positivt svar på før hun kom inn på hvordan en reprise til og med kunne komme i Hollywood-tilpasningen som regisseres av regissør John M. Chu med Sydney Sweeney forventet å spille hovedrollen.

"Absolutt. Det ville jeg elske. Jeg mener, nå er det all denne støyen om en potensiell Split Fiction -produksjon i Hollywood. Jeg vil selvsagt gjerne... Mitt forslag til deg, John M. Chu, er at det bør være et nivå i Split Fiction filmen, som er videospillet.

"Jeg synes Elsie og jeg burde gjenta rollene våre som Mio og Zoe i denne alternative Side Story der hvem de enn har... Sydney Sweeney og hvem de enn har til å spille den andre, de går inn i Side Story, og plutselig er de ikke dem. De er oss."

Chan fortsatte deretter med å snakke om hvor viktig Mio har blitt for henne, og hvorfor hun ville gripe sjansen til å vende tilbake til karakteren hvis muligheten skulle by seg.

"Men, men, men, men ja, jeg ville elsket å gjenta rollen. Jeg har blitt utrolig knyttet til Mio, og hver gang jeg ser noe materiale av denne karakteren, enten det dukker opp på sosiale medier eller jeg ser på noen av klippene fra den siste tiden for å sette sammen noe materiale, blir jeg veldig glad og sentimental. Og jeg føler ærlig talt at jeg ser på denne personen som jeg på en måte ble forelsket i og som jeg har blitt veldig beskyttende overfor. Og ja, jeg ville absolutt elske å gå inn i hennes hud igjen, og jeg håper at det ikke er siste gang jeg spiller den karakteren."

Du kan se hele intervjuet med Chan nedenfor for mer om Split Fiction og dets BAFTA Games Awards-håp senere denne uken.