Kalender for gruppespillet i Champions League 2026/27: 8. september 2026 til januar 2027 Gruppespillet starter 8. september, med høydepunkter som Real Madrid mot Inter, Liverpool mot Atleti og Napoli mot Arsenal.

HQ To dager etter at trekningen av Champions League 2026/27ble gjennomført for å avgjøre motstanderne til alle de 36 lagene i løpet av de åtte kampdagene mellom 8. september 2026 og januar 2027, har UEFA offentliggjort kalenderen for hele gruppespillet. Gruppespillet starter veldig snart, i uken mellom tirsdag 8. september og torsdag 10. september. Champions League 2026/27, 1. kampdag Tirsdag 8. september 2026

AEK Athen mot LASK: 18:45 CEST, 17:45 BST



Club Brugge mot Aston Villa: 18:45 CEST, 17:45 BST



Borussia Dortmund mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Porto mot Manchester City: 21:00 CEST, 20:00 BST



Lille mot Real Betis: 21:00 CEST, 20:00 BST



Real Madrid mot Inter: 21:00 CEST, 20:00 BST

Onsdag 9. september 2026

Barcelona mot Feyenoord: 18:45 CEST, 17:45 BST



Stuttgart mot Viking: 18:45 CEST, 17:45 BST



Liverpool mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Paris Saint-Germain mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST



Sporting CP mot Galatasaray: 21:00 CEST, 20:00 BST



Napoli mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST

Torsdag 10. september 2026

Fenerbahçe mot Roma: 18:45 CEST, 17:45 BST



PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST, 17:45 BST



Como mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST



Bayern München mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST



Manchester United mot Sabah: 21:00 CEST, 20:00 BST



Slavia Praha mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST

Champions League er tilbake en måned senere: 13.–14. oktober; deretter 20.–21. oktober; 3.–4. november; 24.–25. november; 8.–9. desember; og til slutt 19.–20. januar 2027, med siste kampdag 27. januar 2027. Nedenfor kan du se hele Champions League-kalenderen for sesongen 2026/27: Spilledag 2 Tirsdag 13. oktober 2026

Lens mot Sporting CP: 18:45 CEST, 17:45 BST



Sabah mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST



Arsenal mot Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST



Atlético de Madrid mot Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST



Inter mot Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST



Galatasaray mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST



Leipzig mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST



Viking mot Bayern München: 21:00 CEST, 20:00 BST



Villarreal mot Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST

Onsdag 14. oktober 2026

Feyenoord mot Como: 18:45 CEST, 17:45 BST



LASK mot Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST



Roma mot Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Aston Villa mot Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST



Shakhtar Donetsk mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST



Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST



Manchester City mot Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST



Real Betis mot Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST



Slovan Bratislava mot Stuttgart: 21:00 CEST, 20:00 BST

3. spillerunde Tirsdag 20. oktober 2026

Fenerbahçe mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST



Sabah mot Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST



Roma mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST



Porto mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST



Liverpool mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Manchester City mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST



Paris Saint-Germain mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST



Napoli mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST



Stuttgart mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

Onsdag 21. oktober 2026

Como mot Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST



Lille mot Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST



Aston Villa mot Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST



Club Brugge mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST



Bayern München mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Inter mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST



Real Madrid mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST



Real Betis mot Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST



Sporting CP mot LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST

4. spillerunde Tirsdag 3. november 2026

Shakhtar Donetsk mot Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT



Galatasaray mot Stuttgart: 18:45 CET, 17:45 GMT



Atlético de Madrid mot Bayern München



Barcelona mot Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT



Feyenoord mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodø/Glimt mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT



LASK mot Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester United mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Villarreal mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT

Onsdag 4. november 2026

AEK Athen mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



Fenerbahçe mot Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT



Borussia Dortmund mot Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto mot Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT



PSV Eindhoven mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT



Leipzig mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lens mot Como: 21:00 CET, 20:00 GMT



Slavia Praha mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Viking mot Sabah: 21:00 CET, 20:00 GMT

5. spillerunde Tirsdag 24. november 2026

Bodø/Glimt mot LASK: 18:45 CET, 17:45 GMT



Galatasaray mot Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT



Como mot AEK Athen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Feyenoord mot Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City mot Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT



Leipzig mot Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Slovan Bratislava mot Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT

Onsdag 25. november 2026

Sabah mot Barcelona: 18:45 CET, 17:45 GMT



Slavia Praha mot Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT



Atlético de Madrid mot Viking: 21:00 CET, 20:00 GMT



Club Brugge mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter mot Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT



Shakhtar Donetsk mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lille mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris Saint-Germain mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Sporting CP mot Manchester United: 21:00 CET, 20:00 GMT

6. serierunde Tirsdag 8. desember 2026

Viking mot Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT



Villarreal mot Sabah: 18:45 CET, 17:45 GMT



AEK Athen mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Roma mot Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT



Aston Villa mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT



Barcelona mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern München mot Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester United mot Leipzig: 21:00 CET, 20:00 GMT



Napoli mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

Onsdag 9. desember 2026

Real Betis mot Como: 18:45 CET, 17:45 GMT



Slovan Bratislava mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Borussia Dortmund mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



LASK mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool mot Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT



PSV Eindhoven mot Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lens mot Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT



Stuttgart mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT

7. serierunde Tirsdag 19. januar 2027

Bodø/Glimt mot Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



Galatasaray mot Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT



AEK Athen mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Aston Villa mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto mot Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lille mot Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid mot LASK: 21:00 CET, 20:00 GMT



Stuttgart mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

Onsdag 20. januar 2027

Fenerbahçe mot Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT



Sabah mot Napoli: 18:45 CET, 17:45 GMT



Como mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester United mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT



Leipzig mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lens mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Betis mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Sporting CP mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT



Viking mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT

8. spillerunde: Onsdag 27. januar, alle kl. 21:00 CET, 20:00 GMT

Arsenal mot Sabah



Roma mot Lille



Atlético de Madrid mot Fenerbahçe



Borussia Dortmund mot AEK Athen



Club Brugge mot Bodø/Glimt



Bayern München mot Real Betis



Barcelona mot Como



Shakhtar Donetsk mot Real Madrid



Feyenoord mot Leipzig



LASK mot Porto



Liverpool mot Lens



Manchester City mot Sporting CP



Paris Saint-Germain mot Galatasaray



PSV Eindhoven mot Stuttgart



Slavia Praha mot Aston Villa



Napoli mot Viking



Villarreal mot Manchester United



Slovan Bratislava mot Inter

