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Kalender for gruppespillet i Champions League 2026/27: 8. september 2026 til januar 2027
Gruppespillet starter 8. september, med høydepunkter som Real Madrid mot Inter, Liverpool mot Atleti og Napoli mot Arsenal.
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To dager etter at trekningen av Champions League 2026/27ble gjennomført for å avgjøre motstanderne til alle de 36 lagene i løpet av de åtte kampdagene mellom 8. september 2026 og januar 2027, har UEFA offentliggjort kalenderen for hele gruppespillet.
Gruppespillet starter veldig snart, i uken mellom tirsdag 8. september og torsdag 10. september.
Champions League 2026/27, 1. kampdag
Tirsdag 8. september 2026
- AEK Athen mot LASK: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Club Brugge mot Aston Villa: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Borussia Dortmund mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto mot Manchester City: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Lille mot Real Betis: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid mot Inter: 21:00 CEST, 20:00 BST
Onsdag 9. september 2026
- Barcelona mot Feyenoord: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Stuttgart mot Viking: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Liverpool mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP mot Galatasaray: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
Torsdag 10. september 2026
- Fenerbahçe mot Roma: 18:45 CEST, 17:45 BST
- PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Como mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern München mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester United mot Sabah: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slavia Praha mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST
Champions League er tilbake en måned senere: 13.–14. oktober; deretter 20.–21. oktober; 3.–4. november; 24.–25. november; 8.–9. desember; og til slutt 19.–20. januar 2027, med siste kampdag 27. januar 2027.
Nedenfor kan du se hele Champions League-kalenderen for sesongen 2026/27:
Spilledag 2
Tirsdag 13. oktober 2026
- Lens mot Sporting CP: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Arsenal mot Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Atlético de Madrid mot Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter mot Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Galatasaray mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Leipzig mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Viking mot Bayern München: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Villarreal mot Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST
Onsdag 14. oktober 2026
- Feyenoord mot Como: 18:45 CEST, 17:45 BST
- LASK mot Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma mot Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Aston Villa mot Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Shakhtar Donetsk mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City mot Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis mot Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slovan Bratislava mot Stuttgart: 21:00 CEST, 20:00 BST
3. spillerunde
Tirsdag 20. oktober 2026
- Fenerbahçe mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah mot Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Liverpool mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Stuttgart mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
Onsdag 21. oktober 2026
- Como mot Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Lille mot Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Aston Villa mot Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Club Brugge mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern München mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis mot Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP mot LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST
4. spillerunde
Tirsdag 3. november 2026
- Shakhtar Donetsk mot Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray mot Stuttgart: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atlético de Madrid mot Bayern München
- Barcelona mot Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Feyenoord mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
- LASK mot Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Villarreal mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 4. november 2026
- AEK Athen mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Fenerbahçe mot Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Borussia Dortmund mot Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto mot Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Leipzig mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lens mot Como: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slavia Praha mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Viking mot Sabah: 21:00 CET, 20:00 GMT
5. spillerunde
Tirsdag 24. november 2026
- Bodø/Glimt mot LASK: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray mot Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Como mot AEK Athen: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Feyenoord mot Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City mot Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Leipzig mot Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slovan Bratislava mot Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 25. november 2026
- Sabah mot Barcelona: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Slavia Praha mot Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atlético de Madrid mot Viking: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Club Brugge mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter mot Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Shakhtar Donetsk mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP mot Manchester United: 21:00 CET, 20:00 GMT
6. serierunde
Tirsdag 8. desember 2026
- Viking mot Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Villarreal mot Sabah: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Athen mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Roma mot Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aston Villa mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Barcelona mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern München mot Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United mot Leipzig: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Napoli mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 9. desember 2026
- Real Betis mot Como: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Slovan Bratislava mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- LASK mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool mot Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven mot Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lens mot Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Stuttgart mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
7. serierunde
Tirsdag 19. januar 2027
- Bodø/Glimt mot Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray mot Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Athen mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aston Villa mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto mot Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille mot Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid mot LASK: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Stuttgart mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 20. januar 2027
- Fenerbahçe mot Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Sabah mot Napoli: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Como mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Leipzig mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lens mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Betis mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Viking mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
8. spillerunde: Onsdag 27. januar, alle kl. 21:00 CET, 20:00 GMT
- Arsenal mot Sabah
- Roma mot Lille
- Atlético de Madrid mot Fenerbahçe
- Borussia Dortmund mot AEK Athen
- Club Brugge mot Bodø/Glimt
- Bayern München mot Real Betis
- Barcelona mot Como
- Shakhtar Donetsk mot Real Madrid
- Feyenoord mot Leipzig
- LASK mot Porto
- Liverpool mot Lens
- Manchester City mot Sporting CP
- Paris Saint-Germain mot Galatasaray
- PSV Eindhoven mot Stuttgart
- Slavia Praha mot Aston Villa
- Napoli mot Viking
- Villarreal mot Manchester United
- Slovan Bratislava mot Inter