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Kalender for gruppespillet i Champions League 2026/27: 8. september 2026 til januar 2027

Gruppespillet starter 8. september, med høydepunkter som Real Madrid mot Inter, Liverpool mot Atleti og Napoli mot Arsenal.

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To dager etter at trekningen av Champions League 2026/27ble gjennomført for å avgjøre motstanderne til alle de 36 lagene i løpet av de åtte kampdagene mellom 8. september 2026 og januar 2027, har UEFA offentliggjort kalenderen for hele gruppespillet.

Gruppespillet starter veldig snart, i uken mellom tirsdag 8. september og torsdag 10. september.

Champions League 2026/27, 1. kampdag

Tirsdag 8. september 2026


  • AEK Athen mot LASK: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Club Brugge mot Aston Villa: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Borussia Dortmund mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Porto mot Manchester City: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Lille mot Real Betis: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Madrid mot Inter: 21:00 CEST, 20:00 BST

Onsdag 9. september 2026


  • Barcelona mot Feyenoord: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Stuttgart mot Viking: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Liverpool mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Paris Saint-Germain mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Sporting CP mot Galatasaray: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Napoli mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST

Torsdag 10. september 2026


  • Fenerbahçe mot Roma: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Como mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Bayern München mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Manchester United mot Sabah: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Slavia Praha mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST

Champions League er tilbake en måned senere: 13.–14. oktober; deretter 20.–21. oktober; 3.–4. november; 24.–25. november; 8.–9. desember; og til slutt 19.–20. januar 2027, med siste kampdag 27. januar 2027.

Nedenfor kan du se hele Champions League-kalenderen for sesongen 2026/27:

Spilledag 2

Tirsdag 13. oktober 2026


  • Lens mot Sporting CP: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Sabah mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Arsenal mot Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Atlético de Madrid mot Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Inter mot Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Galatasaray mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Leipzig mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Viking mot Bayern München: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Villarreal mot Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST

Onsdag 14. oktober 2026


  • Feyenoord mot Como: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • LASK mot Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Roma mot Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Aston Villa mot Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Shakhtar Donetsk mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Manchester City mot Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Betis mot Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Slovan Bratislava mot Stuttgart: 21:00 CEST, 20:00 BST

3. spillerunde

Tirsdag 20. oktober 2026


  • Fenerbahçe mot Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Sabah mot Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Roma mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Porto mot PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Liverpool mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Manchester City mot AEK Athen: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Paris Saint-Germain mot Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Napoli mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Stuttgart mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

Onsdag 21. oktober 2026


  • Como mot Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Lille mot Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Aston Villa mot Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Club Brugge mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Bayern München mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Inter mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Madrid mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Betis mot Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Sporting CP mot LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST

4. spillerunde

Tirsdag 3. november 2026


  • Shakhtar Donetsk mot Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Galatasaray mot Stuttgart: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Atlético de Madrid mot Bayern München

  • Barcelona mot Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Feyenoord mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Bodø/Glimt mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • LASK mot Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester United mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Villarreal mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT

Onsdag 4. november 2026


  • AEK Athen mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Fenerbahçe mot Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Borussia Dortmund mot Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Porto mot Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • PSV Eindhoven mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Leipzig mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lens mot Como: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Slavia Praha mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Viking mot Sabah: 21:00 CET, 20:00 GMT

5. spillerunde

Tirsdag 24. november 2026


  • Bodø/Glimt mot LASK: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Galatasaray mot Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Arsenal mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Como mot AEK Athen: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Feyenoord mot Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester City mot Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Leipzig mot Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Real Madrid mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Slovan Bratislava mot Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT

Onsdag 25. november 2026


  • Sabah mot Barcelona: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Slavia Praha mot Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Atlético de Madrid mot Viking: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Club Brugge mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Inter mot Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Shakhtar Donetsk mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lille mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Paris Saint-Germain mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Sporting CP mot Manchester United: 21:00 CET, 20:00 GMT

6. serierunde

Tirsdag 8. desember 2026


  • Viking mot Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Villarreal mot Sabah: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • AEK Athen mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Roma mot Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Aston Villa mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Barcelona mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Bayern München mot Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester United mot Leipzig: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Napoli mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

Onsdag 9. desember 2026


  • Real Betis mot Como: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Slovan Bratislava mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Arsenal mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Borussia Dortmund mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • LASK mot Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Liverpool mot Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • PSV Eindhoven mot Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lens mot Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Stuttgart mot Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT

7. serierunde

Tirsdag 19. januar 2027


  • Bodø/Glimt mot Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Galatasaray mot Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • AEK Athen mot Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Aston Villa mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Inter mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Porto mot Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lille mot Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Real Madrid mot LASK: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Stuttgart mot Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

Onsdag 20. januar 2027


  • Fenerbahçe mot Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Sabah mot Napoli: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Como mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester United mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Leipzig mot Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lens mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Real Betis mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Sporting CP mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Viking mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT

8. spillerunde: Onsdag 27. januar, alle kl. 21:00 CET, 20:00 GMT


  • Arsenal mot Sabah

  • Roma mot Lille

  • Atlético de Madrid mot Fenerbahçe

  • Borussia Dortmund mot AEK Athen

  • Club Brugge mot Bodø/Glimt

  • Bayern München mot Real Betis

  • Barcelona mot Como

  • Shakhtar Donetsk mot Real Madrid

  • Feyenoord mot Leipzig

  • LASK mot Porto

  • Liverpool mot Lens

  • Manchester City mot Sporting CP

  • Paris Saint-Germain mot Galatasaray

  • PSV Eindhoven mot Stuttgart

  • Slavia Praha mot Aston Villa

  • Napoli mot Viking

  • Villarreal mot Manchester United

  • Slovan Bratislava mot Inter

Kalender for gruppespillet i Champions League 2026/27: 8. september 2026 til januar 2027

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