Kamaeru: A Frog Refuge gir deg ansvaret for en froskefarm

Hvis du er en fan av lettbeinte gårdssimulatorer og har slitt med å finne noe som kan tilfredsstille din Stardew Valley-kløe, bør du holde øye med det kommende Kamaeru: A Frog Refuge. Her får du gjøre noe så originalt som å drive en froskefarm.

Det er over 1000 frosker å samle på, og mange av dem er selvfølgelig hemmelige og vanskelige å få tak i. I tillegg er det minispill for å prøve å avle frem spesielle versjoner, samtidig som du gjør en god gjerning for naturen og dyrene. Slik beskriver utvikleren Humble Reeds tittelen sin i pressemeldingen :

"Kamaeru: A Frog Refuge er et koselig oppdrettssimuleringsspill om å samle og oppdra frosker, drive jordbruk og bevare naturen. Du spiller som en snill sjel som hjelper en gammel venn med å gjenopprette våtmarkene fra barndommen din ved å forvandle dem til et trygt tilfluktssted for vennlige små frosker. Med hjelp av spillets innbydende NPC-er skal du fotografere og avle opp frosker for å øke omdømmet ditt, dekorere tilfluktsstedet ditt og plante stedegne avlinger for å hjelpe amfibiene dine til å trives!"

Sjarmerende konsept, ikke sant? Kamaeru: A Frog Refuge slippes til PC, Switch og Xbox den 8. juni. Du kan sjekke ut den siste traileren (som er veldig kort) og noen bilder nedenfor.