Kamala Harris antyder et nytt presidentkandidatur: "Jeg er ikke ferdig"

Vi har nettopp fått nyheten om at Kamala Harris har antydet at hun igjen kan komme til å stille som presidentkandidat, og sier at hun "ikke er ferdig" med politikken i et nytt intervju som etter planen skal sendes søndag morgen på BBC.

I en samtale med Sunday with Laura Kuenssberg sa den tidligere visepresidenten at hun "muligens" kunne bli den neste presidenten, hennes tydeligste signal hittil om at hun kan komme til å starte en ny kampanje for Det hvite hus i 2028.

Harris insisterte på at hun ikke har tatt en endelig beslutning, men understreket at hennes karriere i offentlig tjeneste langt fra er over. "Jeg har levd hele min karriere som et liv i tjeneste, og det sitter i ryggmargen", sa Harris til BBC. "Jeg er ikke ferdig."

Til tross for at hun ligger langt bak andre potensielle demokratiske kandidater, deriblant skuespilleren Dwayne "The Rock" Johnson, avfeide Harris tallene med at hun aldri har basert seg på meningsmålinger når hun skal ta politiske beslutninger.

Kamala Harris // Shutterstock

"Hvis jeg hadde lyttet til meningsmålingene, ville jeg ikke ha stilt til valg til mitt første verv, eller mitt andre verv, og jeg ville i hvert fall ikke ha sittet her", sa hun. Harris gjentok også sine tidligere advarsler mot Trump, og kalte ham en "tyrann" med "tynn hud" som har "våpenisert" rettssystemet.

I dette tilfellet kritiserte hun næringslivsledere og institusjoner "som bøyer kne for en tyrann, og jeg tror det er mange grunner til det, blant annet at de ønsker å sitte ved siden av makten, fordi de kanskje ønsker å få godkjent en fusjon eller unngå en etterforskning".

Det hvite hus avviste kommentarene hennes i en uttalelse: "Da Kamala Harris tapte valget med et brakvalg, burde hun ha forstått hintet om at det amerikanske folket ikke bryr seg om hennes absurde løgner."

Harris promoterer for tiden sin nye bok, 107 Days, som forteller om hennes korte presidentkampanje etter at Joe Biden trakk seg fra valgkampen. Hvis du vil lese mer om intervjuet med BBC, kan du gjøre det på følgende lenke. Go!