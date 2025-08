Kamala Harris mener det politiske systemet er "ødelagt" i USA

HQ

Om drøyt tre måneder er det ett år siden de amerikanske innbyggerne gikk til valgurnene i presidentvalget mellom Harris og Trump i 2024. Vi kjenner alle resultatet av det valget, og Harris har stort sett holdt tett siden. Nylig satte hun seg imidlertid ned med Late Show-vert Stephen Colbert for å snakke om fortid, nåtid og fremtid.

På spørsmål om hun ville stilt til valg igjen, svarte Harris "Nei. Jeg vil ikke gå tilbake til systemet. Jeg synes det er ødelagt."

"Jeg har alltid trodd at selv om demokratiet vårt er skjørt, ville systemene våre være sterke nok til å forsvare de mest grunnleggende prinsippene våre, og jeg tror ikke at de er så sterke som de trenger å være," utdypet hun. "Jeg vil reise rundt i landet, jeg vil lytte til folk, jeg vil snakke med folk, og jeg vil ikke at det skal være en transaksjon der jeg ber om deres stemme. Men det betyr ikke at vi gir opp, det er ikke poenget mitt."

Harris sa at hun alltid vil være en del av kampen, til tross for at hun ikke stiller til valg. Hun ble også spurt om hun føler seg bekreftet i å forutsi hva som vil skje dersom Trump blir president igjen.

"Jeg forutså mye av det. Men det jeg ikke forutså, var kapitulasjonen. Det er mange som anser seg selv for å være voktere av vårt system og vårt demokrati som kapitulerte, og det så jeg ikke komme," sa Harris.

Harris' opptreden kommer etter nyheten om at CBS avlyser Stephen Colberts Late Show. Selv om CBS hevder at det ikke lå noen politisk begrunnelse bak, har Trump vært en kritiker av Colbert, og Det hvite hus feiret kanselleringen da nyheten ble kunngjort.