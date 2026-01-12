Kameraer fanger Kylian Mbappé som ber lagkameratene om ikke å stå for en æresmarkering til Barcelona

HQ

Real Madrid tapte igjen for Barcelona i den spanske supercupfinalen, en kamp som endte 3-2. Kylian Mbappé, som var tilbake fra skade, kunne ikke gjøre så mye da han bare spilte de siste 15 minuttene. Han ble imidlertid en nyhet da bilder fanget av TV-kameraene viser den franske spissen be lagkameratene sine om ikke å gjøre en æresvakt for Barcelona under prisutdelingen.

Ifølge rapportene var Real Madrid-spillerne på vei tilbake til garderoben da trener Xabi Alonso ba dem om å bli og holde æresvakt mens Barcelona-spillerne gikk for å hente medaljene sine.

Men som man kan se på bildene, ba Mbappé lagkameratene sine om å ikke stå i "pasillo" (eller korridoren, som den kalles i Spania) da noen av lagkameratene, som Raúl Asencio, reiste seg opp.

Bildene har skapt stor kontrovers på grunn av Mbappés usportslige oppførsel etter nederlaget mot de største rivalene. Hva synes du om bildene?