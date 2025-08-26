Kameramannen som forårsaket Medvedev-hendelsen under US Open, forsvarer seg: "Jeg er et offer og uskyldig"

HQ

Kampen mellom Daniil Medvedev og Benjamin Bonzi i US Open forrige søndag vil helt sikkert bli husket som et av de mest kaotiske og pinlige øyeblikkene i turneringen i New York noensinne. Medvedev oppmuntret de urolige tilskuerne til å bue i protest mot en avgjørelse fra dommeren, bare for å tape en time senere.

Det hele startet med at en fotograf gikk inn på banen mens Bonzi var i ferd med å serve sin andre serve på en matchball. På grunn av den eksterne forstyrrelsen ga dommeren Bonzi en gjentakelse av førsteserven, etter å ha misset den tidligere. Slik er reglene, men Medvedev protesterte, og det samme gjorde mange av tilskuerne i New York.

Fotografen skal ha blitt utvist fra US Open og fratatt sin akkreditering, men nå forsvarer han seg. Fotografen, Selcuk Acar, en erfaren frilanser og fotojournalist, snakket med Daily Mail og sa at han var et offer og helt uskyldig. "Denne hendelsen har allerede utviklet seg til en lynsjing, og selv om jeg er uskyldig, har jeg lidd veldig", sa han, og la til at han snakker med advokater for å forsvare seg, og at det har påvirket ham sterkt, og hevdet at han har "blitt ti år eldre".

Ifølge Acar fikk han beskjed av sikkerhetsvakten om at kampen var avbrutt og at han kunne gå inn på banen. Men han gikk aldri inn, og hevder at kameraer skal bevise at han ikke kom inn. "Hvis det er et kamera der, hvis det er overvåket, vil det vise at jeg returnerte til dommeren to ganger og ikke gikk inn".