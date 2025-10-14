Kameruns opposisjonsleder hevder seier over verdens eldste president i historisk valg

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Kameruns opposisjonskandidat Issa Tchiroma har erklært seg som vinner av landets presidentvalg, og oppfordret den mangeårige lederen Paul Biya til å innrømme nederlaget. I en tale fra hjembyen Garoua beskrev Tchiroma resultatet som en klar seier for folket, og han berømmet innbyggerne for å ha forsvart sine stemmer til tross for spenninger. Den tidligere ministeren, som brøt med Biya tidligere i år, sa at regimet nå står overfor et valg mellom å akseptere folkets vilje eller å risikere ustabilitet. Paul Biya, verdens eldste president med sine 92 år, var ventet å forlenge sitt 43 år lange grep om makten til tross for en energisk opposisjon som presset på for forandring. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!