Kampanjen i Gears of War: E-Day varer omtrent 14 timer

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Under Xbox Games Showcase ble utgivelsesdatoen for Gears of War: E-Day endelig bekreftet, og det ble også avslørt at spillet vil være eksklusivt for Xbox. Lanseringsdatoen er satt til 6. oktober, bare en måned før Grand Theft Auto VI.

Vi vet allerede at eventyret utspiller seg lenge før de andre spillene i serien, og at vi skal ta rollen som en ung Marcus Fenix. Vi har en ny, grundig forhåndsomtale å dele der vi forteller deg mer om eventyret, og du kan lese den her.

Nå vet vi også hvor langt spillet vil være. The Coalitions kreative direktør, Matt Searcy, sier til IGN at kampanjen er lengre enn noe studioet har laget før, og at det er flere ting å oppdage underveis (inkludert de klassiske COG-taggene), og han anslår spilletiden til å være rundt 14 timer.

Konklusjon: et virkelig episk eventyr venter, og det er også en fullverdig flerspillermodus å se frem til. Med andre ord, god valuta for pengene.