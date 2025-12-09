Kampdag 6 i UEFA Champions League: alle kampene i dag og i morgen

HQ

UEFA Champions League avsluttes for i år denne uken, med kampdag 6 av 8 i ligafasen, tirsdag 9. desember og onsdag 10. desember. Denne uken vil vise seg å være avgjørende for rekkefølgen på tabellen, ettersom mange lag, selv om de ikke er matchemessig sikre, vil få en ganske god idé om hvor de vil stå etter ukens resultater.

Slik ser Champions League-tabellen ut akkurat nå, før kampene starter i ettermiddag og avsluttes i morgen onsdag.

UEFA Champions League kampdag 6

Tirsdag 9. desember



Kairat Almaty mot Olympiakos: 16:30 CET, 15:30 GMT



Bayern München mot Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atalanta mot Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Barcelona mot Frankfurt: 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT



PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Union Saint-Gilloise mot Marseille: 21:00 CET, 20:00 GMT



Tottenham vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 10. desember



Qarabağ mot Ajax: 18:45 CET, 17:45 GMT



Villarreal mot København: 18:45 CET, 17:45 GMT



Athletic Club mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT



Leverkusen mot Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT



Borussia Dortmund mot Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT



Club Brugge vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Juventus mot Pafos: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT



Etter denne uken kommer ikke Champions League tilbake før i slutten av januar, med to kamper etter hverandre, der vinnerne av ligafasen går til åttendedelsfinalene, og lagene mellom 9 og 24 spiller utslagsspill, som avgjøres tilfeldig etter trekning.