Sport
Kampdag 6 i UEFA Champions League: alle kampene i dag og i morgen
Høydepunktene inkluderer Barcelona mot Frankfurt, Inter mot Liverpool, Real Madrid mot Manchester City
UEFA Champions League avsluttes for i år denne uken, med kampdag 6 av 8 i ligafasen, tirsdag 9. desember og onsdag 10. desember. Denne uken vil vise seg å være avgjørende for rekkefølgen på tabellen, ettersom mange lag, selv om de ikke er matchemessig sikre, vil få en ganske god idé om hvor de vil stå etter ukens resultater.
Slik ser Champions League-tabellen ut akkurat nå, før kampene starter i ettermiddag og avsluttes i morgen onsdag.
UEFA Champions League kampdag 6
Tirsdag 9. desember
- Kairat Almaty mot Olympiakos: 16:30 CET, 15:30 GMT
- Bayern München mot Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atalanta mot Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Barcelona mot Frankfurt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Union Saint-Gilloise mot Marseille: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Tottenham vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 10. desember
- Qarabağ mot Ajax: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Villarreal mot København: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Athletic Club mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Leverkusen mot Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund mot Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Club Brugge vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Juventus mot Pafos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
Etter denne uken kommer ikke Champions League tilbake før i slutten av januar, med to kamper etter hverandre, der vinnerne av ligafasen går til åttendedelsfinalene, og lagene mellom 9 og 24 spiller utslagsspill, som avgjøres tilfeldig etter trekning.