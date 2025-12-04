Kampen mellom Kansas City Chiefs og Dallas Cowboys knuser seerrekorden for den ordinære NFL-sesongen

HQ

Kampen mellom Kansas City Chiefs og Dallas Cowboys på Thanksgiving (den siste torsdagen 27. november i Dallas), som endte 31-28 til Cowboys, slo alle rekorder for den ordinære NFL-sesongen (før sluttspillet) med et seertall på 57,23 millioner seere i USA på CBS, med en topp på 61,357 millioner.

Det knuste den forrige rekorden, som var på 42,1 millioner seere, i en kamp mellom Dallas Cowboys og New York Giants i 2022.

Kansas City Chiefs, som har vunnet Super Bowl tre ganger de siste seks årene (tapte i 2025 mot Philadelphia Eagles), har tapt seks av 12 kamper denne sesongen, og står i fare for ikke å kvalifisere seg til sluttspillet. Den ordinære NFL-sesongen avsluttes 4. januar, før sluttspillet spilles mellom 10. og 26. januar, og Super Bowl spilles 9. februar.