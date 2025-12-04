Kampen mellom Kansas City Chiefs og Dallas Cowboys knuser seerrekorden for den ordinære NFL-sesongen
Over 57 millioner seere på Thanksgiving, noe som overgår den tidligere rekorden på 42 millioner.
Kampen mellom Kansas City Chiefs og Dallas Cowboys på Thanksgiving (den siste torsdagen 27. november i Dallas), som endte 31-28 til Cowboys, slo alle rekorder for den ordinære NFL-sesongen (før sluttspillet) med et seertall på 57,23 millioner seere i USA på CBS, med en topp på 61,357 millioner.
Det knuste den forrige rekorden, som var på 42,1 millioner seere, i en kamp mellom Dallas Cowboys og New York Giants i 2022.
Kansas City Chiefs, som har vunnet Super Bowl tre ganger de siste seks årene (tapte i 2025 mot Philadelphia Eagles), har tapt seks av 12 kamper denne sesongen, og står i fare for ikke å kvalifisere seg til sluttspillet. Den ordinære NFL-sesongen avsluttes 4. januar, før sluttspillet spilles mellom 10. og 26. januar, og Super Bowl spilles 9. februar.