Kampen mellom Musk og Zuckerberg ser ut til å bli en realitet

Å se to av verdens rikeste menn slå hverandre i et bur i beste sendetid høres ut som en feberdrøm, men det er noe som ser ut til å snart kunne bli en realitet. Som noen av dere vet, har ordkrigen pågått lenge, men nå har Elon Musk selv endelig kunngjort via X at arrangementet vil bli strømmet direkte, og at alle inntektene vil bli donert til veteraner.

Det er ennå ikke kunngjort noen dato, men når kampen finner sted, er det høyst sannsynlig at den vil trekke millioner av seere på nettet.

Hvem tror du vinner kampen, Musk eller Mark Zuckerberg?