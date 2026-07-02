Kampen mellom Rafa Jódar og Pablo Carreño ble avbrutt i går kveld på grunn av manglende belysning på bane 2: Når blir den gjenopptatt?

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En kamp i andre runde av Wimbledon mellom spanjolene Rafael Jódar og Pablo Carreño Busta ble avbrutt på grunn av mørket: mangelen på kunstig belysning på bane 2 gjorde det umulig å fortsette, og kampen ble avbrutt da Carreño ledet med to sett: 3-6, 6-3, 1-6, 2-1.

Jódar, en av sesongens tenåringssensasjoner, som spilte sin første seniorkamp på Wimbledon (og på gress), ble overmannet av den 34 år gamle Carreño, og vant bare 30 % av poengene på andreserveren, samt utnyttet bare to av ni breakpoeng.

Men tilbake på Roland Garros ledet Carreño Busta også med to sett mot Jódar, men tapte til slutt de tre neste settene. Jódar endte opp med å nå kvartfinalen i Roland Garros.

Torsdag, dag 4 på Wimbledon, er fullpakket med kamper, blant annet andre runde-kampene til Taylor Fritz, Alex de Muñaur, Alexander Zverev, Elena Rybakina og Iga Swiatek, men kampen mellom Jódar og Carreño Busta vil bli gjenopptatt i dag (hvis Jódars ankel tillater det, siden han trengte en medisinsk pause under kampen) i andre omgang på bane 2, etter kampen mellom Taylor Fritz og Patrick Kypson som starter kl. 12:00 CEST, 11:00 BST. Det betyr at kampen mellom Jódar og Carreño ikke vil bli gjenopptatt før kl. 13.30 CEST, 12.30 BST.