Sport
De første åttendedelsfinalene i VM er allerede bekreftet, fra lørdag til tirsdag
Dette er VM-programmet frem til tirsdag.
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Åttendedelsfinalene i VM nærmer seg, nå som over halvparten av 32-delsfinalene er spilt, og flere lag allerede er slått ut. Det spilles 32-delsfinaler i dag, onsdag og frem til fredag, mens åttendedelsfinalene finner sted fra lørdag ettermiddag til tirsdag 7. juli.
Sør-Afrika, Nederland, Tyskland, Sverige, Ecuador, Japan og Elfenbenskysten er landene som så langt har blitt slått ut i denne ekstra utslagsrunden. Kampene fortsetter onsdag med England mot DR Kongo, Belgia mot Senegal og USA mot Bosnia-Hercegovina.
VM-åttendedelsfinaler
Lørdag 4. juli
- Canada mot Marokko — 19:00 CEST / 18:00 BST
- Paraguay mot Frankrike — 23:00 CEST / 22:00 BST
Søndag 5. juli
- Brasil mot Norge — 22:00 CEST / 21:00 BST
Mandag 6. juli
- Mexico mot vinneren av England/DR Kongo — 01:00 BST / 02:00 CEST
- Vinneren av Portugal/Kroatia mot vinneren av Spania/Østerrike — 20:00 BST / 21:00 CEST
Tirsdag 7. juli
- Vinneren av USA–Bosnia-Hercegovina mot vinneren av Belgia–Senegal — 01:00 BST / 02:00 CEST
- Vinneren av Argentina–Kapp Verde mot vinneren av Australia–Egypt — 17:00 BST / 18:00 CEST
- Vinneren av Sveits–Algerie mot vinneren av Colombia–Ghana — 21:00 BST / 22:00 CEST
Gjenværende kamper i 32-delsfinalen
Onsdag 1. juli
- Belgia mot Senegal – 22:00 CEST / 21:00 BST
Torsdag 2. juli
- USA mot Bosnia-Hercegovina – 02:00 CEST / 01:00 BST
- Spania mot Østerrike – 21:00 CEST / 20:00 BST
Fredag 3. juli
- Portugal mot Kroatia – 01:00 CEST / 00:00 BST
- Sveits mot Algerie – 05:00 CEST / 04:00 BST
- Australia mot Egypt – 20:00 CEST / 19:00 BST
Lørdag 4. juli
- Argentina mot Kapp Verde – 00:00 CEST / 23:00 BST (3. juli)
- Colombia mot Ghana – 03:30 CEST / 02:30 BST