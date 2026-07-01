De første åttendedelsfinalene i VM er allerede bekreftet, fra lørdag til tirsdag

HQ

Åttendedelsfinalene i VM nærmer seg, nå som over halvparten av 32-delsfinalene er spilt, og flere lag allerede er slått ut. Det spilles 32-delsfinaler i dag, onsdag og frem til fredag, mens åttendedelsfinalene finner sted fra lørdag ettermiddag til tirsdag 7. juli.

Sør-Afrika, Nederland, Tyskland, Sverige, Ecuador, Japan og Elfenbenskysten er landene som så langt har blitt slått ut i denne ekstra utslagsrunden. Kampene fortsetter onsdag med England mot DR Kongo, Belgia mot Senegal og USA mot Bosnia-Hercegovina.

VM-åttendedelsfinaler

Lørdag 4. juli



Canada mot Marokko — 19:00 CEST / 18:00 BST



Paraguay mot Frankrike — 23:00 CEST / 22:00 BST



Søndag 5. juli



Brasil mot Norge — 22:00 CEST / 21:00 BST



Mandag 6. juli



Mexico mot vinneren av England/DR Kongo — 01:00 BST / 02:00 CEST



Vinneren av Portugal/Kroatia mot vinneren av Spania/Østerrike — 20:00 BST / 21:00 CEST



Tirsdag 7. juli



Vinneren av USA–Bosnia-Hercegovina mot vinneren av Belgia–Senegal — 01:00 BST / 02:00 CEST



Vinneren av Argentina–Kapp Verde mot vinneren av Australia–Egypt — 17:00 BST / 18:00 CEST



Vinneren av Sveits–Algerie mot vinneren av Colombia–Ghana — 21:00 BST / 22:00 CEST



Gjenværende kamper i 32-delsfinalen

Onsdag 1. juli



Belgia mot Senegal – 22:00 CEST / 21:00 BST



Torsdag 2. juli



USA mot Bosnia-Hercegovina – 02:00 CEST / 01:00 BST



Spania mot Østerrike – 21:00 CEST / 20:00 BST



Fredag 3. juli



Portugal mot Kroatia – 01:00 CEST / 00:00 BST



Sveits mot Algerie – 05:00 CEST / 04:00 BST



Australia mot Egypt – 20:00 CEST / 19:00 BST



Lørdag 4. juli



Argentina mot Kapp Verde – 00:00 CEST / 23:00 BST (3. juli)



Colombia mot Ghana – 03:30 CEST / 02:30 BST

