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De første åttendedelsfinalene i VM er allerede bekreftet, fra lørdag til tirsdag

Dette er VM-programmet frem til tirsdag.

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Åttendedelsfinalene i VM nærmer seg, nå som over halvparten av 32-delsfinalene er spilt, og flere lag allerede er slått ut. Det spilles 32-delsfinaler i dag, onsdag og frem til fredag, mens åttendedelsfinalene finner sted fra lørdag ettermiddag til tirsdag 7. juli.

Sør-Afrika, Nederland, Tyskland, Sverige, Ecuador, Japan og Elfenbenskysten er landene som så langt har blitt slått ut i denne ekstra utslagsrunden. Kampene fortsetter onsdag med England mot DR Kongo, Belgia mot Senegal og USA mot Bosnia-Hercegovina.

VM-åttendedelsfinaler

Lørdag 4. juli


  • Canada mot Marokko — 19:00 CEST / 18:00 BST

  • Paraguay mot Frankrike — 23:00 CEST / 22:00 BST

Søndag 5. juli


  • Brasil mot Norge — 22:00 CEST / 21:00 BST

Mandag 6. juli


  • Mexico mot vinneren av England/DR Kongo — 01:00 BST / 02:00 CEST

  • Vinneren av Portugal/Kroatia mot vinneren av Spania/Østerrike — 20:00 BST / 21:00 CEST

Tirsdag 7. juli


  • Vinneren av USA–Bosnia-Hercegovina mot vinneren av Belgia–Senegal — 01:00 BST / 02:00 CEST

  • Vinneren av Argentina–Kapp Verde mot vinneren av Australia–Egypt — 17:00 BST / 18:00 CEST

  • Vinneren av Sveits–Algerie mot vinneren av Colombia–Ghana — 21:00 BST / 22:00 CEST

Gjenværende kamper i 32-delsfinalen

Onsdag 1. juli


  • Belgia mot Senegal – 22:00 CEST / 21:00 BST

Torsdag 2. juli


  • USA mot Bosnia-Hercegovina – 02:00 CEST / 01:00 BST

  • Spania mot Østerrike – 21:00 CEST / 20:00 BST

Fredag 3. juli


  • Portugal mot Kroatia – 01:00 CEST / 00:00 BST

  • Sveits mot Algerie – 05:00 CEST / 04:00 BST

  • Australia mot Egypt – 20:00 CEST / 19:00 BST

Lørdag 4. juli


  • Argentina mot Kapp Verde – 00:00 CEST / 23:00 BST (3. juli)

  • Colombia mot Ghana – 03:30 CEST / 02:30 BST

De første åttendedelsfinalene i VM er allerede bekreftet, fra lørdag til tirsdag
kovop / Shutterstock

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